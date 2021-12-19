Иран будет экспортировать сельхозпродукцию в Россию через Каспий в обход Азербайджана

ТЕГЕРАН, 19 декабря. /ТАСС/. Иранские компании меняют маршрут для экспортируемых в Россию товаров в пользу морского транспорта через Каспийское море вместо сухопутного пути через Азербайджан. Об этом заявил глава Сельскохозяйственного союза Ирана Сейед Реза Нурани.

"Из-за медленной работы азербайджанской таможни в отношении экспортируемых фруктов и овощей ее заменяет морской путь через Каспий, который и дешевле, и быстрее", - цитирует его в воскресенье агентство Fars. По словам Нурани, "для экспорта фруктов и овощей в Россию задействованы порты Амирабад, Анзали и Астара".

Он добавил, что "ранее через Азербайджан товары доходили до пункта назначения за пять-шесть дней, однако из-за нынешнего трафика на азербайджанской таможне они идут девять-десять дней, в то время как новый маршрут позволяет сократить время до восьми-девяти дней".

Отвечая на вопрос о том, почему этот маршрут не использовался ранее, глава сельскохозяйственного союза отметил, что "существует проблема, связанная с нехваткой рефрижераторных контейнеров".

Иранская сторона не в первый раз заявляет о проблемах с отправкой сельскохозяйственной продукции в Россию через Азербайджан. Так, 18 октября член совета директоров совместной ирано-российской торговой палаты Сейед Джалил Джалалифар заявил, что азербайджанская сторона на фоне возросшей напряженности в отношениях между Баку и Тегераном препятствует экспорту товаров из Ирана в Россию.

В ответ Государственный таможенный комитет Азербайджана заявил, что подобные сообщения необоснованны и не соответствуют действительности. В заявлении отмечалось, что скопление грузовиков на границе вызвано проблемами, возникшими в самом Иране.