"Газпром" забронировал 4,3% мощностей транзита газа через Польшу на 20 декабря

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. "Газпром" забронировал лишь 4,3% предложенных мощностей для транзита природного газа через Польшу по газопроводу Ямал - Европа на понедельник. Это следует из данных платформы GSA Platform.

На аукционе были предложены мощности по прокачке 89,1 млн куб. м в сутки, однако "Газпром" забронировал только 3,8 млн куб. м.

Российский газовый холдинг начал снижать объем бронирования транзита газа по газопроводу Ямал - Европа с пятницы - на этот день были заказаны мощности в объеме 26,8 млн куб. м против 31,4 млн куб. м в предыдущие дни. Затем мощности прокачки последовательно снизились до 5,2 млн в субботу и до 4,2 млн куб. м в воскресенье.

"Газпром" в декабре предпочел посуточно бронировать на аукционе мощности по прокачке газа по Ямал - Европе. В ноябре холдинг не стал заранее заказывать дополнительные мощности по транзиту газа через Польшу на декабрь. В "Газпроме" тогда заявили, что могут оперативно бронировать дополнительные мощности на более короткой основе - на отдельную неделю или сутки.

Транснациональный газопровод Ямал - Европа проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии. Проектная мощность трубы составляет 32,9 млрд куб. м газа в год.