Если нет возможности платить по кредиту: главное - разговаривать с банком

По данным Банка России, уровень долговой нагрузки россиян по всем видам кредитов и займов достиг нового рекорда за все время наблюдений. Несмотря на рост этого показателя, в целом заемщики справляются со своими кредитными обязательствами. Тем не менее ни один человек не застрахован от ситуаций, которые приводят к тому, что выплачивать один или несколько кредитов становится невозможно. Здесь важно не игнорировать проблему и тем более не впадать в отчаяние, потому что хорошая новость в том, что это не катастрофа: со своим кредитором всегда можно договориться.

Признать проблему

Прежде всего, столкнувшись с финансовыми сложностями, человеку следует признать свою проблему. "Эта ситуация чем-то похожа на психологические стадии, когда человек сталкивается с каким-то шоком. Первая стадия - растерянность, или осознание того, что ты не можешь платить по кредиту. Признать, что у тебя проблема", - говорит эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Максим Кваша.

Далее следует проанализировать, в чем эта проблема заключается. Довольно часто оказывается, что у человека много кредитов под разные ставки, или же его семейный бюджет устроен так, что деньги уходят "сквозь пальцы", и можно его оптимизировать так, чтобы справляться с кредитом. "То есть, на этой стадии нужно проанализировать не только ваши финансы, но и ваш личный семейный бюджет, понять, какие там есть возможности", - говорит Максим Кваша. Третий шаг тоже лежит скорее в психологической плоскости, указывает эксперт. На этом шаге нужно проанализировать свои кредиты и понять, какие есть решения.

Разговаривать с кредиторами

На четвертой стадии человеку нужно принять решение: или оптимизировать свой бюджет (например, расходы), чтобы этот кредит выплачивать, или делать что-то с кредитом.

"Самое главное - не прятать голову в песок и начать разговаривать со своими кредиторами. Разговаривать с кредиторами можно по-разному в зависимости от ситуации: у человека несколько кредитов под разные ставки, или одно обязательство-например, ипотека", - говорит Максим Кваша.

Оптимальным решением может быть объединение всех или почти всех кредитов в один по максимально низкой ставке, даже если кредиты в разных банках. Некоторые банки предлагают такой вариант рефинансирования, но он возможен только в случае, если у человека хорошая кредитная история и еще нет задолженностей по текущим обязательствам. Тогда можно взять один кредит и погасить им существующие, тем самым получив удобный платежный график. Это нужно просчитывать, указывает Максим Кваша.

Банк всегда пойдет навстречу: реструктуризация и каникулы

Практически любой банк заинтересован в том, чтобы договориться со своим заемщиком и предложить индивидуальные условия по кредиту. Ни один банк не хочет иметь потенциального банкрота и мертвые долги: по логике банка, если заемщик пришел разговаривать о своей проблеме, значит с ним точно можно и нужно договариваться.

"Даже если кредитов много и финансовое положение плохое и кредитная история плохая, надо попытаться разговаривать со своими кредиторами. Нужно прийти в банк, как правило, в тот, где самый большой кредит и рассказать о своей проблеме. Скорее всего, банк пойдет навстречу и предложит другие условия платежей, отсрочку, кредитные каникулы или реструктуризацию. Банк понимает, что ему выгоднее предложить заемщику сделку, чем иметь бесперспективный долг, который скорее всего придется продавать коллекторским агентствам за копейки. Несмотря на то, что рефинансирование - это право банка, а не обязанность, в преобладающем большинстве кредитные организации при сообщении заемщика о проблемах, предлагают способы справиться с ситуацией", - говорит Максим Кваша.

Банкротство

Если с банком договориться не получилось, или все совместно выработанные с банком варианты человеку не подходят, то можно подать документы на личное банкротство. Это стало возможным с 2015 года, до этого времени в России существовало лишь понятие банкротства юридического лица. Процедура банкротства уже лежит в государственной, а не банковской плоскости, и решение принимает суд. Суть банкротства физического лица - законное списание долгов перед кредиторами.

Помимо варианта судебного банкротства гражданин с 1 сентября 2020 года может пройти эту процедуру и во внесудебном порядке.

Не катастрофа, но лучше избежать

Механизм банкротства нельзя назвать простым и быстрым. Он имеет много нюансов, о которых стоит знать прежде, чем подавать документы в суд. Важно заранее оценить риски и рассчитать целесообразность запуска процедуры. Суд принимает к рассмотрению дело о банкротстве гражданина, если общая сумма задолженности составляет 500 тыс. рублей и выше и существует просрочка по обязательствам не менее трех месяцев. В этом случае неважно, кто подает заявление: заемщик или кредитор. Если же задолженность менее 500 тыс. рублей, но при этом гражданин не в состоянии ее погасить и является неплатежеспособным, тогда он сам может решить, подавать ли заявление. При принятии решения о банкротстве нужно понимать, что это крайне травмирующая и длительная процедура, требующая затрат (от 45 тыс. рублей и до сотен тысяч).

Если решение о подаче на банкротство принято, то для суда нужно собрать пакет документов, но в каждом случае он может быть разным. В стандартных случаях это личные документы, документы, подтверждающие наличие задолженности, наличие имущества и доходов, о совершенных сделках, нетрудоспособности и инвалидности, и другие бумаги в зависимости от обстоятельств банкротства. Суд примет к рассмотрению документы и вынесет решение: либо о реструктуризации долга (если есть основания полагать о возможности погашения долга за 2-3 года), либо о признании гражданина банкротом и реализации его имущества в пользу обязательств по кредиту.

Несмотря на очевидные преимущества, которые получает банкрот - остановка роста задолженности, замораживание неустоек, прекращение исполнительного производства по имеющимся судебным решениям, освобождение от финансовых обязательств, сохранение своей платежеспособности – есть и неприятные последствия, и их нужно учитывать.

Например, банкроту запрещено в течение пяти лет брать кредиты и займы без указания о своем банкротстве, инициировать свое банкротство в течение пяти лет после реализации имущества и признания банкротом. Если за это время заявление будет подано кредитором или уполномоченным лицом, то освобождения от обязательств не будет. Кроме того, в течение трех лет нельзя участвовать в управлении юридическим лицом, в течение 10 лет - участвовать в управлении кредитной организацией, в течение пяти лет - участвовать в управлении такими организациями, как страховая компания, микрофинансовая организация, негосударственный пенсионный фонд.

"В общем, если этого варианта можно избежать, лучше это сделать", - подытожил Кваша.

Внесудебное банкротство

Процедуру внесудебного банкротства может инициировать сам гражданин, обратившись в МФЦ. Для этого сумма его долгов не должна превышать 500 тыс. рублей. Если сумма больше, банкротство можно оформить только в судебном порядке.

В расчет общей суммы входят несколько видов долгов, в том числе: по займам и кредитам (включая проценты по ним), по налогам и сборам, по договорам поручительства (включая суммы, по которым основной должник платит вовремя), по алиментам.

Точную сумму долга по кредитам можно запросить у каждого кредитора, по налогам - проверить на сайте nalog.ru, по автоштрафам - на сайте ГИБДД, сведения по исполнительным производствам - на сайте ФССП. Все вместе удобно проверять на сайте госуслуг.

Заявление нужно подать в письменном виде в МФЦ по месту жительства или пребывания. К нему необходимо приложить список всех известных должнику кредиторов. МФЦ проверит соответствие заявителя установленным критериям и в течение трех рабочих дней включит его в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. С этого момента начинается процедура внесудебного банкротства, которая продлится 6 месяцев.

У внесудебного банкротства, как и у судебного, есть определенные последствия, и они примерно одинаковые: в течение пяти лет нельзя брать кредиты и займы без указания на факт банкротства, в течение трех лет нельзя занимать должности в органах управления юрлица, в течение 10 лет нельзя занимать должности в органах управления кредитной организации, в течение пяти лет нельзя занимать должности в органах управления страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда или микрофинансовой компании.

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