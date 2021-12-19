В рамках ЕАЭС к 2025 году планируют значительно снизить тарифы на роуминг

МИНСК, 19 декабря. /ТАСС/. Тарифы на роуминг в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) планируется максимально снизить к 2025 году. Об этом сообщил в воскресенье министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Арман Шаккалиев в интервью программе "Неделя" на белорусском телеканале СТВ.

"Это не будет нулевой роуминг, это значит, что тарифы в роуминге будут максимально приближены к домашним. К 2025 году мы ожидаем это снижение", - отметил представитель ЕЭК.

Он назвал важными принятые решения в сфере развития рынка госзакупок в рамках ЕАЭС. "На уровне Евразийской экономической комиссии приняты новые правила определения страны происхождения. Это правила, по которым можно определить, что товар произведен на территории союза и <...> может без разного рода барьеров и проволочек участвовать в государственных закупках пяти стран", - отметил Шаккалиев. "Это на самом деле очень важно, потому что президенты наших стран ставят задачу по увеличению товарооборота, по снижению барьеров, а рынок госзакупок - это $130 млрд, это очень серьезный объем", - сказал министр ЕЭК.