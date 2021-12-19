Роскосмос рассказал, на что потратили деньги на церемонии вручения премии правительства

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Деньги, выделенные на организацию церемонии вручения премии правительства им. Ю.А. Гагарина в области космической деятельности, пошли не только на организацию банкета, заявили журналистам в пресс-службе Роскосмоса.

"В сумму 5 млн 974 тыс. 857 рублей и 11 копеек, направленных на проведение церемонии награждения из средств госкорпорации, вошли расходы не только на некий "банкет", - сообщили в госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, непосредственно организация кейтерингового обслуживания обошлась в 495 тыс. 122 рубля. Еще 6 тыс. 450 рублей, пояснили в госкорпорации, было направлено на обеспечение питьевой бутилированной водой. На церемонию награждения в павильоне "Авиация и космонавтика" на ВДНХ были приглашены 150 человек, в том числе 48 лауреатов премии. "Как бы ни хотелось анонимным авторам, которые, возможно, способны наесть на 6 млн, но лауреаты правительственной премии питаются намного скромнее", - отметили там.

По данным ведомства, также деньги были направлены на поиск и подготовку помещения к проведению церемонии, монтаж и демонтаж сцены с экраном и декоративными элементами, звукового и светового оборудования, сценических конструкций, технического оборудования, было оплачено обеспечение электротехнического генератора, доставка и установка мебели, разработка арт-программы, создание видеороликов с профайлами печать 150 пригласительных билетов, подготовка букетов и подарков для лауреатов и другие работы.

"Очень жаль, что определенные лица желают дискредитировать работу российских научных коллективов, работающих на прорывных направлениях исследования и освоения космоса", - подчеркнули в Роскосмосе.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Роскосмос потратил почти 6 млн на банкет в честь "премии Юрия Гагарина".