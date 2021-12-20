Мишустин встретится с премьером Казахстана Маминым и обсудит сотрудничество в экономике

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник проведет переговоры со своим казахстанским коллегой Аскаром Маминым. Как сообщила пресс-служба правительства, главы кабминов двух стран "рассмотрят актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в Евразийском экономическом союзе".

Россия и Казахстан активно сотрудничают по всем направлениям - в торгово-экономической, внешнеполитической, военно-технической сферах. Также развивается межрегиональное, межпарламентское и культурно-гуманитарное взаимодействие. В настоящее время действует 67 соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между регионами наших стран. Комплексная программа сотрудничества между правительствами двух государств на 2021-2025 годы была подписана 29 апреля 2021 года. Ее цель - содействовать достижению устойчивого роста объемов взаимной торговли, формирования благоприятных условий для расширения направлений экономического сотрудничества с учетом современных условий и тенденций в мировой экономике.

Спектр направлений сотрудничества

В области экономики отмечается хорошая динамика наращивания взаимного товарооборота, отметили в аппарате правительства. "В январе - октябре 2021 года объем взаимной торговли увеличился на 33,2% (по сравнению с аналогичным периодом 2020 года), до $20,5 млрд. Происходит диверсификация структуры торговли, увеличивается доля ее несырьевой составляющей", - говорится в материалах к предстоящей встрече. В области промышленного сотрудничества совместная работа сконцентрирована на создании новых совместных предприятий, ориентированных на производство товаров с высокой добавленной стоимостью. Помимо этого, совершенствуются производственные цепочки, интегрирующие экономики России и Казахстана в единый хозяйственный комплекс.

Сотрудничество в секторе возобновляемых источников энергии стало новым направлением для расширения кооперационных цепочек. Способствовать этому призваны договоренности, достигнутые 30 сентября 2021 года в ходе XVII Форума межрегионального сотрудничества, на котором президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев поставили задачи в сфере экологии и рационального природопользования, а также озвучили ряд перспективных инициатив в области атомной и водородной энергетики. Казахстану, в частности, предложено рассмотреть возможность создания АЭС по российскому дизайну.

Преимущества российско-казахстанского партнерства в полной мере проявились в условиях пандемии коронавирусной инфекции. В кратчайшие сроки было согласовано и начато совместное производство российской вакцины "Спутник V" на Карагандинском фармацевтическом комплексе.

Как подчеркнули в аппарате правительства, особое внимание уделяется развитию транспортно-логистического потенциала России и Казахстана, в том числе в рамках проекта международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай". Расширение инфраструктуры и создание новых транспортных коридоров будет способствовать укреплению интеграционных связей, в том числе в рамках ЕАЭС, создавать дополнительное конкурентное преимущество в условиях глобализации и растущей конкуренции за мировые и региональные рынки.

В культурно-гуманитарной сфере сохраняется заинтересованность в совершенствовании нормативно-правовой базы функционирования филиалов российских вузов в Казахстане, реализации других взаимовыгодных проектов сотрудничества. В 2021 учебном году в России обучалось почти 59 тыс. казахстанских студентов, из которых свыше 30 тыс. - за счет средств российского бюджета.