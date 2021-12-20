Hyundai локализует сборку Hyundai Tucson, Hyundai Palisade и Kia Sportage в России

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Автоконцерн Hyundai в рамках СПИК (специального инвестиционного контракта) локализует сборку моделей Hyundai Tucson, Hyundai Palisade и Kia Sportage в России, сообщили ТАСС в Минпромторге РФ. Как сообщалось ранее, Hyundai вложит 36 млрд рублей в новое производство на мощностях бывшего завода General Motors в Санкт-Петербурге.

В ноябре 2021 года сообщалось, что компания планирует выпустить новые модели автомобилей на бывшем заводе General Motors в Санкт-Петербурге к 2023 году.

Заключение дополнительного соглашения было одобрено на заседании межведомственной комиссии по СПИК. Объем инвестиций производителя будет увеличен с 16 млрд рублей до 52,8 млрд рублей. Совокупные обязательства по уплате налогов, сборов, страховых взносов и таможенных пошлин составят не менее 439 млрд рублей.

Завод General Motors открылся в Санкт-Петербурге в 2008 году, объем инвестиций в проект оценивался в $300 млн. В 2015 г. на предприятии выпускались Chevrolet Cruze и Opel Astra, на нем также велась крупноузловая сборка Chevrolet Trailblazer, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Captiva и нескольких моделей Cadillac.

В Минпромторге отметили, что комиссией также было одобрено заключение дополнительного соглашения к СПИК калининградского холдинга "Автотор". Холдинг увеличит инвестиции в производство электромобилей (с локализацией электродвигателя, тяговой батареи и инвертора) и автокомпонентов с 12 млрд рублей до 32 млрд рублей.

Ранее в сентябре председатель совета директоров "Автотора" Валерий Горбунов в интервью ТАСС сообщил, что холдинг планирует в 2024 году начать выпуск автомобилей с электрическим и газовым двигателями с запасом хода 400 км. По его словам, такой автомобиль может быть создан под брендом Kia, Hyundai или BMW, но не под собственным брендом "Автотора".