"Известия": продажу отдельных продуктов из Турции и Ирана запретили в магазинах Москвы

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Москве предупредило ретейлеров о том, что они должны приостановить продажу части импортной продукции из Турции, Египта, Ирана и Китая. Об этом в понедельник сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо столичного управления службы от 15 декабря за подписью ее главы Елены Андреевой.

По данным издания, речь идет о запрещенных к ввозу овощах и фруктах части производителей из Турции, одного производителя сушеной мяты из Египта, нескольких поставщиков перца из Ирана и шоколадных яиц, кукурузной лапши, вермишели, чипсов, произведенных на некоторых заводах в Китае. В письме уточняется, что запрет связан с неудовлетворительными результатами лабораторных исследований. Продукты исследовались на наличие пестицидов и ГМО, во избежание риска массовых отравлений их поставки приостановили до особых распоряжений, пишет газета со ссылкой на документ.

В Роспотребнадзоре изданию уточнили, что за девять месяцев текущего года специалисты обнаружили остаточные пестициды в 16% исследованных проб пищевой продукции. При этом такие компоненты не нормированы техническими регламентами о безопасности и не проходили государственную регистрацию в РФ. В ведомстве добавили, что получали сообщения об аналогичных нарушениях через Систему быстрого уведомления по качеству пищевых продуктов и кормов Европейского союза.

В Минсельхозе РФ газете сообщили, что не ожидают перебоев в поставках продукции на внутренний рынок, а также роста цен. Доля импорта товаров, попавших под запрет предприятий, незначительна в общем объеме, пояснили в ведомстве. Там также добавили, что российские импортеры работают с широким кругом поставщиков фруктов и овощей из Турции и других стран мира, включая Пакистан, Марокко, Аргентину, Перу, Египет и ЮАР.