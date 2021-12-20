Посол РФ отметил неэффективность антимонопольного расследования против "Газпрома" в Польше

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев считает, что у призывов польского министра Анны Москва к антимонопольному расследованию против "Газпрома" нет перспектив. Такое мнение он выразил в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.

"Вся тема газовых отношений между Россией и ЕС до крайности политизирована, в том числе стараниями польских официальных лиц. Призывы польского министра к антимонопольному расследованию против "Газпрома", если вдумчиво разобраться в ситуации, выглядят очень странно и вроде бы не имеют под собой весомых оснований и соответственно перспектив. Но, как показывает опыт, это совсем не значит, что из этих странных призывов не вырастет какое-нибудь очередное странное дело против России", - рассказал он газете.

Ранее министр климата Польши Анна Москва в эфире Польского радио выразила мнение, что Европейская комиссия располагает достаточными аргументами для немедленного запуска антимонопольного разбирательства против "Газпрома" и должна немедленно это сделать. Она сообщила, что будет скоро встречаться с еврокомиссаром по энергетике и отстаивать этот постулат.