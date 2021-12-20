Во Всемирном банке заявили, что риск всплеска инфляции в РФ 2022 году достаточно высок

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Главный экономист по России в представительстве Всемирного банка в Москве Дэвид Найт отметил высокий риск неожиданного всплеска инфляции в РФ в 2022 году. Такое мнение он выразил в интервью газете "Ведомости" , опубликованном в понедельник.

"Специфика России в том, что у нее огромная территория и сложнее оценить в полной мере масштаб последствий от разрыва цепочек поставок. Так что мы рассматриваем риск неожиданного всплеска инфляции в следующем году как достаточно высокий", - рассказал он газете.

Найт отметил, что ЦБ РФ предпринимает в целом своевременные усилия для погашения инфляции, но говорить о контроле за ростом цен довольно сложно. По его словам, вопрос о продолжительности периода аномально высокой инфляции остается открытым, и также нельзя исключать новые шоки для экономики. Главный экономист добавил, что если всплеск инфляции реализуется, то экономика окажется под давлением, так как ЦБ будет вынужден в ответ на рост цен ужесточать денежно-кредитную политику и повышать ставку.

О давлении на экономику России

Угроза развития пандемии давит на экономику России больше, чем в некоторых других странах, отметил Найт.

"<…> угроза развития пандемии давит на экономику России сильнее, чем в ряде других стран. Прежде всего из-за сравнительно низких темпов вакцинации", - считает он.

Найт пояснил, что это замедляет деловую активность в стране и создает риски введения новых ограничений в будущем.