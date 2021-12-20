Спрос на новогодние ели на Дальнем Востоке снизился на треть

ТАСС, 20 декабря. Спрос на лесные ели в преддверии Нового года на Дальнем Востоке за четыре года снизился на треть. В 2017 году предприниматели заготовили 21,5 тыс. хвойных деревьев, год назад - 14,5 тыс. новогодних елей, сообщили журналистам в пресс-службе Дальлеспроекта - филиала Рослесинфорга.

"По данным Рослесинфорга, дальневосточники все больше отдают предпочтение искусственным новогодним елкам, чем живым. За последние четыре года объем лесных заготовок новогодних елей, пихт и сосен упал на треть", - цитируют в пресс-службе директора Дальлеспроекта Игоря Гречина.

В прошлом году заготовка новогодней хвои на Дальнем Востоке принесла государству около 700 тыс. рублей. "Снижение спроса у жителей Дальнего Востока можно объяснить трендом на экологичность. Живое дерево нужно утилизировать только в специальных пунктах приема, иначе оно начнет выделять накопленный в течение жизни углерод. В среднем углеродный след от полутораметровой натуральной ели составляет 13 кг углекислого газа", - уточнил Гречин, отметив, что искусственные ели более практичны и долговечны.

На Дальнем Востоке новогодние елки заготавливают в республиках Бурятия и Саха (Якутия), в Камчатском крае и Сахалинской области. В прошлом году около 7 тыс. деревьев поставили предприниматели из Сахалинской области, которая лидирует по заготовке праздничных хвойных деревьев. Почти 3,5 тыс. елей заготавливает Камчатский край, Бурятия - около 3 тыс. деревьев. Меньше всего новогодних деревьев (около 1,5 тыс.) рубят в Якутии.