ЦБ Китая впервые за 20 месяцев снизил годовую ставку для первоклассных заемщиков до 3,8%

ПЕКИН, 20 декабря. /ТАСС/. Народный банк Китая (центробанк) впервые с апреля 2020 года понизил в декабре ставку по годовым кредитам для первоклассных заемщиков (LPR), которая теперь составляет 3,8%. Об этом сообщил в понедельник финансовый регулятор.

В то же время, как следует из распространенного заявления, процент для займов на пять лет не изменился, оставшись на уровне 4,65%.

LPR влияет на ставки по выданным и новым займам, в 2020 году китайский ЦБ в связи с негативным влиянием пандемии дважды ее корректировал: в феврале с понижением на 0,1 процентного пункта (п.п.) и в апреле еще на 0,2 п. п. Ставка по долговым обязательствам на 5-летний срок влияет на стоимость ипотечного кредита.

Механизм регулирования LPR в Китае был изменен в августе 2019 года. Она ежемесячно определяется Всекитайским центром межбанковского кредитования после того, как 18 ключевых коммерческих банков страны в индивидуальном порядке предоставят ему свои ориентировочные процентные ставки на ближайший месяц.

Первоклассные заемщики - это предприятия, имеющие устойчивое финансовое состояние и высокий рейтинг.