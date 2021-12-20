Во Всемирном банке заявили, что энергопереход для России может быть затратным

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Россия должна действовать на опережение с энергопереходом, иначе он может оказаться затратным для страны. Такое мнение выразил директор Всемирного банка в России Рено Селигманн в интервью газете "Ведомости", опубликованном в понедельник.

"Нужно действовать на упреждение, причем не только на международном, но и на национальном уровне. Это лучший способ подготовить экономику к неопределенному будущему. В противном случае переход для России может оказаться неупорядоченным и затратным. Причем дело даже не столько в прямых издержках, сколько в упущенных возможностях", - считает он.

По мнению Селигманна, если российская экономика задержится с энергопереходом, то компании окажутся неконкурентоспособными и потеряют новые рынки, еще не успев выйти на них. А лидерство в этом процессе позволит не только увеличить или сохранить долю на существующих рынках, но и стать первыми на формирующихся, отметил он.

Директор Всемирного банка в России также считает, что темпы энергоперехода стали заметно ускоряться. По его мнению, РФ нужно подготовиться к будущему зеленому переходу уже сейчас. "Конечно, ясности мало: никто не скажет, как будет реализован энергопереход и в какие сроки. Но можно быть абсолютно уверенным, что этот поезд уже тронулся. Рано или поздно, но он обязательно доедет", - рассказал Селигманн газете.