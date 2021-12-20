В торгпредстве РФ заявили, что КНР с 1 января снизит пошлины более чем на 950 товаров

ПЕКИН, 20 декабря. /ТАСС/. Китайские власти с 1 января 2022 года снизят пошлины на импорт более чем 950 товаров для стимулирования развития внешнеторговых отношений. Об этом сообщило в понедельник Торговое представительство РФ в Китае.

Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале торгпредства, цель предстоящей корректировки - "облегчение финансового бремени для населения, повышение доступности некоторых импортных лекарств и медицинских товаров, а также продуктов питания". Предполагается, что изменение пошлин до уровня ниже режима наибольшего благоприятствования (РНБ) положительно повлияет на низкоуглеродное развитие страны.

Как уточняется в заявлении, правительство КНР собирается понизить ставки на морепродукты, в том числе на лосось и треску, а также на фрукты, сыр, лекарства против рака, на высокотехнологичную продукцию. Кроме того, с начала следующего года отменяются пошлины на комплектующие для аккумуляторов, желатин и свинину.

Торгпредство также отметило, что с 1 июля 2022 года Китай снизит таможенные тарифы РНБ на 62 товара в сфере информационных технологий.