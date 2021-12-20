Депутаты Бурятии приняли бюджет на 2022 год с дефицитом 7,2%

УЛАН-УДЭ, 20 декабря. /ТАСС/. Депутаты Народного Хурала (парламента) Бурятии приняли закон о бюджете региона на 2022 год во втором и окончательном чтении. Согласно главному финансовому документу республики, дефицит казны составит 6,6 млрд рублей, или 7,2%, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе регионального заксобрания.

"Основные характеристики республиканского бюджета на 2022 год следующие. Общий объем доходов в сумме 91,5 млрд рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 57,3 млрд рублей. Общий объем расходов - 98,1 млрд рублей. Дефицит республиканского бюджета составит 6,6 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе.

Большая часть расходов - около 70% - будет направлена на социальную сферу - развитие образования, здравоохранения, а также на инфраструктурные проекты. "Главный финансовый документ рассматривался на ноябрьской сессии и был принят в первом чтении с обозначением основных параметров. После уточнения собственных доходов и федеральных средств параметры бюджета заметно изменились, соответственно изменилась и его расходная часть", - уточнили в заксобрании.

Год назад парламентарии приняли бюджет республики на 2021 год с параметрами: 80,8 млрд рублей - доходная часть, 85,3 млрд рублей - расходная часть и дефицит в размере 4,5 млрд рублей.

На 2023 год доходы запланированы в объеме 81 млрд рублей, расходы - 84,5 млрд рублей. На 2024 год запланированы доходы в объеме 82,5 млрд рублей, расходы - 86 млрд рублей.