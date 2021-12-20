В Москве создадут более 25 тыс. рабочих мест в четырех индустриальных кварталах

МОСКВА, 20 декабря./ТАСС/. Более 25 тыс. рабочих мест создадут в Москве благодаря реорганизации четырех участков на территориях бывших промзон Медведково, Грайвороново и Алабушево в Москве. Реорганизация пройдет в рамках проекта "Индустриальные кварталы", сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Площадь четырех участков, которые ждет редевелопмент, составляет почти 35 га. Это два участка бывшей промзоны Медведково и по одному - бывших промзон Алабушево и Грайвороново. Вложения в реорганизацию территорий превысят 65 млрд рублей, а поступления в бюджет составят шесть миллиардов рублей в год. Для жителей города появится более 25 тыс. новых рабочих мест", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Владимира Ефимова.

Участки находятся на юго-востоке, северо-востоке столицы и в Зеленограде. На месте складов, гаражей, автостоянок и автосервисов планируется возвести более 825 тыс. кв. м недвижимости.

"Современные экологичные производства построят на территории бывшей промзоны Алабушево, они займут 64 тыс. кв. м. Жилые дома возведут только на территории бывшей промзоны Грайвороново - почти 97 тыс. кв. м. Общественно-деловая застройка - офисы, магазины, банки - займет более 664 тыс. квадратных метров на всех четырех участках", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова.

Проекты комплексного развития бывших промышленных территорий объединяет программа "Индустриальные кварталы": город вовлекает в оборот неиспользуемые площади и создает на них новые производства, жилые кварталы и деловые центры.