Курс турецкой лиры упал до рекордных показателей

АНКАРА, 20 декабря. /ТАСС/. Турецкая национальная валюта в понедельник вновь бьет рекорд своего падения, обесценившись по отношению к доллару до 17,04 лиры за единицу американской валюты. Об этом свидетельствуют онлайн-данные биржевых торгов.

При этом с начала года турецкая валюта девальвировалась в два раза, что стало одним из самых крупных падений стоимости нацвалюты за последние годы. В январе за доллар давали порядка 7,3 лиры. В минувшую пятницу лира торговалась на уровне 16,41 за единицу американской валюты.

Очередное падение лиры связывают со сделанным в воскресенье заявлением президента Турции Тайипа Эрдогана о том, что власти республики не намерены повышать процентную ставку.

На прошлой неделе Центробанк Турции вновь понизил одну из ключевых ставок в качестве меры по стабилизации лиры и инфляции. Речь идет о процентной ставке на аукционах недельного репо (краткосрочный заем средств под залог ценных бумаг), которая была снижена с 15% до 14%. За снижение активно выступает президент Тайип Эрдоган, считая процентные ставки "бедой народа".

На фоне падения лиры оппозиция поставила вопрос о необходимости досрочных президентских и парламентских выборов, считая, что нынешнее руководство страны не может справиться с экономическими проблемами. Эрдоган, однако, исключил возможность проведения досрочных выборов, заявив, что они состоятся в срок, в 2023 году.