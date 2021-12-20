МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" надеется выйти на операционную окупаемость в 2022 году, однако внешних предпосылок для достижения хороших финансовых результатов немного. Об этом в интервью ТАСС сообщил гендиректор группы Михаил Полубояринов.

"Этот год мы, скорее всего, как и прошлый, закончим без прибыли, но с результатом существенно лучшим. Наша задача в 2022 году - реализовать все необходимые мероприятия для скорейшего выхода на операционную окупаемость, хотя бы "ноль плюс", но внешних предпосылок к тому, чтобы достичь хороших финансовых результатов, к сожалению, немного", - сказал он, добавив, что группа в следующем году ожидает дальнейшего роста стоимости керосина и роста аэропортовых расходов.

При этом Полубояринов отметил, что компания, хоть и планирует привлечь госгарантию на следующий год, в целом надеется обойтись без прямого государственного финансирования. Кроме того, компания не планирует дополнительного выпуска акций в следующем году.

"Мы не планируем дополнительного выпуска акций. Надеюсь, нам не потребуется госфинансирование. Но опять же, нестабильность рыночной ситуации и рост стоимости топлива могут привести к самым разным последствиям. Сегодня у нас достаточно возможностей, чтобы подстраховаться на случай неблагоприятных ситуаций. Так, мы планируем привлечь госгарантию на следующий год, но это страховочная мера", - добавил гендиректор группы.

Он уточнил, что также одной из ключевых задач группы на 2022 станет "реализация комплекса антикризисного управления с учетом непременного сохранения пунктуальности <...>, высокого уровня сервиса, а также высококвалифицированного трудового коллектива".

По итогам 2020 года группа "Аэрофлот" получила чистый убыток по МСФО в объеме более 123 млрд рублей против чистой прибыли в 13,5 млрд рублей в 2019 году. При этом чистый убыток группы по МСФО за девять месяцев 2021 года сократился на 79,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 16,1 млрд рублей. Однако по итогам третьего квартала группа получила чистую прибыль в 11,6 млрд рублей против убытка в 21,1 млрд рублей годом ранее.