Авиакомпания "Россия" готова принять четыре МС-21 в 2022 году

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") готова принять четыре новейших российских самолета МС-21 в парк группы в 2022 году. Об этом в интервью ТАСС сообщил гендиректор группы "Аэрофлот" Михаил Полубояринов.

"Мы готовы принять четыре МС-21 в 2022 году в запланированные сроки и очень ждем эту машину", - сказал он.

Ранее сообщалось, что самолет должен быть сертифицирован Росавиацией для полетов до конца 2022 года. Но пока сертификат воздушное судно не получило. 17 декабря министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отмечал, что вопрос соблюдения запланированных сроков сертификации самолета МС-21 зависит от дат окончания программы испытательных полетов и скорости принятия решения контролирующим органом - Росавиацией. В свою очередь даты окончания испытательных полетов во многом зависят от погодных условий.

МС-21 - разрабатываемый гражданский самолет среднемагистрального класса, собирается на Иркутском авиационном заводе (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию под управлением Ростеха). В июле этого года авиакомпания "Россия" сообщала, что планирует начать полеты на российских самолетах МС-21 летом 2022 года. Со ссылкой на производителя перевозчик сообщал, что техническая готовность первого самолета для начала приемки во флот обозначена весной 2022 года. В случае отсутствия технических замечаний летом 2022 года лайнер начнет обслуживать одну из воздушных линий авиакомпании, отмечали тогда в "России".