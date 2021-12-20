Ретейлеры назвали самые популярные новогодние подарки для детей

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Наиболее популярными подарками для детей на Новый год стали конструкторы, продажи которых выросли в пять раз, а также настольные игры, продажи которых увеличились почти в 14 раз по сравнению с 2020 годом, сообщили ТАСС опрошенные ретейлеры.

"По данным экспертов AliExpress, в этом году перед праздниками особым спросом пользуются развивающие игрушки-конструкторы. Аналитики отметили, что спрос на них вырос в 4,8 раза по сравнению с прошлым годом", - сказали ТАСС в пресс-службе маркетплейса.

Чаще всего покупатели выбирают конструкторы Lego. В этой категории особенно популярны модели автомобилей и поездов. На популярные модели родители готовы потратить от 4 тыс. до 6 тыс. рублей.

Другая категория подарков, которая стала более популярной по сравнению с прошлым годом, - настольные игры, спрос на них перед Новым годом вырос в 13,8 раза. По данным экспертов, любимые товары этой категории от российских продавцов - "Монополия", Uno, "Большая бродилка". Россияне готовы потратить на такие подарки от 500 тыс. до 2,4 тыс. рублей.

Спрос на игрушечные пистолеты от российских продавцов вырос примерно в пять раз. Пользователи часто выбирают в качестве подарка бластеры с безопасными снарядами из пенопласта и дальностью стрельбы до 27 м и готовы потратить на популярные модели от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей. Популярностью пользуются и кукол: спрос на них вырос в 2,7 раза по сравнению с прошлым годом. В этой категории россияне выбирают говорящие модели, которые умеют брызгаться и плакать. Стоимость популярных товаров - от 1,2 тыс. до 3 тыс. рублей.

В топ-5 продаж игрушек в "Детском мире" вошли набор кукол, игрушечный гараж с машиной, настольные игры, мягкая интерактивная игрушка панда и игрушка из мультфильма "Щенячий патруль".

На "Яндекс.Маркете" наиболее популярны наборы для опытов и исследований, мозаики и калейдоскопы, товары для хобби и творчества, игрушки-антистресс, а также настольные игры.

Средний чек

Средний чек популярных подарков для детей на AliExpress в 2021 году составил от 2,5 тыс. до 4 тыс. рублей. На маркетплейсах Ozon и Wildberries средний чек меньше, и он снизился по сравнению с предыдущим годом в среднем на 15%.

"В декабре 2021 года средняя цена покупки игрушки на Wildberries составила 846 руб., это на 15% меньше, чем в прошлом году", - сообщил ТАСС представитель маркетплейса.

Средний чек на игрушки на Ozon снизился примерно на 17% и в декабре составляет порядка 1,6 тыс. рублей, отметили в пресс-службе ретейлера.

Особенности спроса 2021 года

В Wildberries отмечают, что в преддверии нового 2022 года растет популярность ретро-подарков, которые, вероятно, ассоциируются у родителей с собственными детскими новогодними пожеланиями: число заказов диапроекторов в декабре выросло в четыре раза год к году, а игрушечных поездов и паровозов - в 2,7 раза.

На Ozon самыми быстрорастущими категориями в декабре стали мягкие игрушки, продажи которых увеличились в 2,6 раза год к году, сюжетно-ролевые (рост в 2,4 раза) и интерактивные игрушки (рост в два раза год к году). Среди мягких игрушек лидирует двусторонний осьминог-перевертыш, а в сюжетно-ролевых пользователи приобретают набор стоматолога и тележку для супермаркета. На Wildberries самой популярной мягкой игрушкой стал плюшевый тигр - символ наступающего 2022 года.

На Ozon подтверждают популярность конструктора Lego, заявленную на AliExpress. "В "Черную пятницу", 26 ноября, самым популярным товаром на Ozon стал конструктор Lego - видимо, именно его многие дети найдут под елкой в новогоднюю ночь", - отметили в пресс-службе ретейлера.

По данным Ozon, еще одним популярным подарком на Новый год, но уже скорее для родителей, являются детские смарт-часы. Уже в первой половине декабря их купили в 2,5 раза больше, чем годом ранее. В топе пользовательских предпочтений - базовые модели с возможностью звонков, определением геолокации и кнопкой SOS.