Цена газа в Европе на открытии торгов вновь поднялась выше $1700 за 1 тыс. куб. м

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Цена газа в Европе на открытии биржевых торгов в понедельник выросла более чем на 7% и вновь поднялась выше $1700 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 10:01 мск выросла до $1732 за 1 тыс. куб. м, или €148,87 за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

В предыдущий торговый день (17 декабря) биржевые торги газом в Европе закрылись на отметке около $1560 за 1 тыс. куб. м.

Как следует из данных платформы GSA Platform, "Газпром" продолжает снижать прокачку газа по газопроводу Ямал - Европа и на аукционе в воскресенье забронировал лишь 4,3% предложенных мощностей для транзита через Польшу на сегодня. На аукционе были предложены мощности по прокачке 89,1 млн куб. м в сутки, однако "Газпром" забронировал только 3,8 млн куб. м.