Китайская SenseTime возобновляет листинг на бирже Гонконга, несмотря на санкции США

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 20 декабря. /ТАСС/. Китайская высокотехнологичная компания SenseTime, несмотря на санкции США, возобновляет процедуру первичного публичного размещения акций (IPO) на Гонконгской фондовой бирже. Об этом говорится в ее сообщении, опубликованном в понедельник на этой площадке.

Компания подтвердила планы начала выпуска 1,5 млрд акций по максимальной цене 3,99 гонконгского доллара за бумагу ($0,51). Таким образом планируется привлечь порядка $765 млн. В случае высокого спроса может быть предложен дополнительный опцион из еще 225 млн акций.

SenseTime уже заручилась поддержкой девяти институциональных инвесторов, которые согласились выкупить акции на сумму $511 млн. Книга заявок для розничных инвесторов будет открыта с понедельника по четверг, тогда же будет определена окончательная цена акций. Биржевые торги ими начнутся с 30 декабря.

10 декабря компания SenseTime, занятая в области искусственного интеллекта, была добавлена властями США в экономический черный список, который предусматривает запрет на инвестиции в нее со стороны американских граждан. Вслед за этим компания отложила свое IPO, но в течение недели решила вопрос с заменой ряда инвесторов.

Дочернее подразделение SenseTime разрабатывает технологии распознавания лиц, которые задействованы в системах наблюдения и, по утверждению США, способны определять этническую принадлежность человека. При этом технология якобы направлена в первую очередь на "идентификацию этнических уйгуров", что стало основанием для введения американских санкций.