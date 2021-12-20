ЦБ подготовил рекомендации для банков по разработке планов восстановления финустойчивости

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Банк России подготовил рекомендации по разработке банками планов восстановления финансовой устойчивости, соответствующий документ был размещен на сайте регулятора. Для системно значимых банков разработка и актуализация планов по восстановлению устойчивости является обязательной.

"С момента вступления в силу положения Банка России № 653-П, устанавливающего требования по разработке кредитными организациями (далее - КО) планов восстановления финансовой устойчивости (далее - ПВФУ) и порядок их оценки Банком России, прошло более двух лет. За это время в Банке России сформировалась широкая практика оценки ПВФУ, которая легла в основу настоящих рекомендаций", - отмечается в документе.

ЦБ рекомендует системно значимым банкам, для которых разработка плана является обязательной, использовать подготовленные рекомендации при разработке и актуализации планов по восстановлению финансовой устойчивости как на индивидуальной основе, так и для банковских групп. Остальным кредитным организациям регулятор рекомендует ориентироваться на этот документ при самостоятельной разработке планов либо в случае получения соответствующего требования ЦБ.

"Целью разработки ПВФУ является формирование перечня эффективных мероприятий ПВФУ, которые при ухудшении финансового состояния КО (наступлении стресса) позволят ей стабилизировать ситуацию и восстановить финансовую устойчивость. Планирование восстановления финансовой устойчивости кредитной организации основывается на детальном анализе стресс-сценария и влияния его реализации на КО. В результатах стресс-тестирования рекомендуется отражать детальную оценку влияния реализации событий стресс-сценариев и мероприятий ПВФУ на показатели деятельности КО на всем временном горизонте стресс-тестирования", - уточняется в документе.