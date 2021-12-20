IKEA откроет в 2022 году в Саратове первый центр заказов в России

ТАСС, 20 декабря. IKEA откроет в Саратове в начале 2022 года первый в России центр заказов, в котором потребители смогут ознакомиться с товаром, чтобы сделать покупки онлайн. Об этом сообщает пресс-служба ретейлера.

"IKEA продолжает расширять свое присутствие в России и открывает в Саратове Центр заказов IKEA. Новое пространство площадью около 100 кв. м расположится на втором этаже ТРЦ "Тау Галерея". Партнеры уже подписали договор аренды, согласно которому новая точка продаж IKEA будет открыта в Саратове уже в начале следующего года", - говорится в сообщении.

Основной акцент в выставочном пространстве новых точек продаж будет сделан на мебельных системах, выбор которых вызывает больше всего вопросов при заказах онлайн.

Россия стала одной из первых стран, в которых IKEA тестирует новый формат точек продаж. В течение нескольких месяцев компания планирует расширить географию своего присутствия в России и открыть еще около десяти центров заказов IKEA. Их дальнейшее развитие в России будет зависеть от результатов тестового периода, который продлится до середины 2022 года, добавляется в материале.

IKEA реализует товары для обустройства дома. В России магазины IKEA открываются в составе семейных торговых центров "Мега". Сегодня работают 14 таких комплексов, три магазина формата IKEA Сити в Москве: в ТЦ "Авиапарк", ТРЦ "Мозаика" и ТРК "Европолис", а также восемь студий IKEA: три в Москве, четыре в Санкт-Петербурге и одна в Тюмени.