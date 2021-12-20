Эксперты разработали углеродный калькулятор для дальневосточных инвесторов

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Эксперты Восточного центра государственного планирования разработали калькулятор углеродных единиц для потенциальных инвесторов. Об этом сообщил ТАСС директор научного учреждения Михаил Кузнецов.

"Мы разработали метод оценки и развития потенциала углеродного рынка лесоклиматических единиц в России, в рамках которой мы определяем потенциал реализации лесоклиматических проектов (углеродный бюджет) на Дальнем Востоке. В рамках этой работы мы подготовили калькулятор углеродных единиц для потенциальных инвесторов, интегрировали его с системой "Лесвосток.рф", - сказал Кузнецов.

В текущем году был принят федеральный закон "Об ограничении выбросов парниковых газов", устанавливающий рамки углеродной отчетности для крупных предприятий, который определяет правовую основу реализации климатических проектов в России.

К июлю 2022 года должны быть разработаны нормативные правовые документы по реализации на территории РФ климатических проектов. Сахалинская область была выбрана в качестве пилотного региона для создания системы торговли углеродными единицами, а также системы выбросов и поглощения парниковых газов.