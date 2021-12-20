МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Арабские инвесторы вышли из капитала "Вертолетов России", получив 50% в конструкторском бюро российской компании, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Они (фонды ОАЭ) не являются акционерами "Вертолетов России" и являются на 50 процентов акционерами отдельной компании с "Вертолетами России" по легкому вертолету VRT-500 и по беспилотной авиационной системе VRT-300", - сказал он.

В феврале 2017 года госкорпорация "Ростех" подписала соглашение о продаже 12% акций "Вертолетов России" консорциуму РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций) и арабских инвесторов. Сумма сделки составила $300 млн.

Ранее стало известно, что холдинг Tawazun из ОАЭ завершил сделку по приобретению 50% конструкторского бюро "Вертолетов России" "ВР-Технологии", разрабатывающего легкий многоцелевой вертолет VRT-500 и беспилотный VRT-300.

Мантуров отметил, что 12-процентная доля в "Вертолетах России" оценивалась в $300 млн, а вхождение в "ВР-Технологии" - в $450 млн. "Около $300 млн, а здесь проект - $450 млн. Арабские инвесторы вышли из миноритариев в одном проекте и перешли в мажоритарии в другом", - сказал министр, отвечая на вопрос об оценке доли в "Вертолетах России".

Основным акционером "Вертолетов России" является госкорпорация "Ростех".