Экспорт мяса из России с начала года достиг $1,02 млрд

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Экспорт мяса из России с 1 января по 5 декабря 2021 года составил $1,02 млрд, что на 30% превышает показатель за аналогичный период 2020 года, говорится в сообщении федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.

"С 1 января по 5 декабря 2021 года (данные по ЕАЭС за январь - сентябрь) Россия поставила на внешние рынки различных категорий мяса на сумму $1,02 млрд, что на 30% больше показателя за аналогичный период 2020 года. В физическом выражении объем отгрузок вырос на 2,2% и достиг 469 тыс. тонн", - отмечается в сообщении.

По данным "Агроэкспорта", в структуре экспортной выручки 46% пришлось на мясо птицы, 34% - свинину, 19% - говядину. Экспорт мяса птицы за отчетный период вырос на 19% и достиг $464 млн, свинины - на 19%, до $348 млн, говядины - в 2,7 раза, до $191 млн. Российское мясо в 2021 году поставлялось более чем в 65 стран. Более трети всего российского стоимостного объема поставок в мясной категории приходится на Китай, за неполный 2021 год туда отправлено 135 тыс. тонн мяса стоимостью $364 млн. В топ-5 импортеров также входят Вьетнам, Украина, Саудовская Аравия и Белоруссия.