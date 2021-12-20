Объединенный рынок электроэнергии Белоруссии и России начнет работу с 2024 года

МИНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Объединенный рынок электроэнергии Белоруссии и России начнет свою работу с 1 января 2024 года. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.

"В соответствии с утвержденной союзной программой предусмотрено начало работы этого рынка с 1 января 2024 года в режиме взаимодействия уполномоченных субъектов хозяйствования, а с 1 января 2027 года планируется и более глубокая интеграция, которая позволит на равных условиях участвовать субъектам хозяйствования двух стран - как производителям, так и потребителям электроэнергии", - отметил глава Минэнерго республики.

Каранкевич также добавил, что Минск и Москва продолжат сотрудничество в рамках союзной программы по атомной энергетике.

"Это предполагает партнерство по широкому кругу направлений: научному сопровождению проекта, внедрению новых технологий ремонта, обслуживанию систем безопасности, привлечению российских институтов к разработке нормативно-правовых документов", - сказал министр. По его словам, новым направлением взаимодействия станет обращение с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом. "Уже сделаны первые практические шаги по реализации этой задачи - подписано межправительственное соглашение между странами о перевозке ядерных материалов", - отметил Каранкевич.

Он также добавил, что совместно с российской стороной разрабатывается межправительственное соглашение об обращении с отработавшим ядерным топливом Белорусской АЭС. "Документ планируется подготовить к подписанию до 1 июля 2022 года", - уточнил глава Минэнерго Белоруссии.