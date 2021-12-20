Цивилев: увеличение зарплат в Кузбассе требует повышения производительности труда

КЕМЕРОВО, 20 декабря. /ТАСС/. Увеличение уровня оплаты труда на предприятиях Кузбасса в нынешней экономической ситуации возможно за счет роста производительности труда и повышения эффективности работы. Поэтому решению региональных властей с 2022 года практика применения бережливых технологий будет расширена, сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.

"Только за счет роста экономической эффективности предприятий и повышения производительности труда можно повышать заработные платы, других источников нет, поскольку все предприятия работают в условиях рыночной экономики. Поэтому следующий год в Кузбассе мы назовем годом экономической эффективности и повышения производительности труда, это должна быть постоянная системная работа", - цитирует пресс-служба Цивилева.

Глава региона отметил, что бережливые технологии должны внедряться на регулярной основе не только на крупных и средних промышленных производствах, но и в малом бизнесе. Это позволит сократить издержки, снизить себестоимость продукции или оказываемых услуг. Полученную финансовую выгоду можно направлять на повышение заработных плат и создание новых высокооплачиваемых рабочих мест. Власти, в свою очередь, готовы оказать поддержку и помощь бизнесу в повышении производительности.

По данным Минэкономиразвития РФ, в 2022 году Кузбасс получит дополнительное финансирование из федерального бюджета в размере более чем 20 млн рублей на адресную поддержку предприятий в рамках нацпроекта "Производительность труда", средства в таком объеме будут выделяться ежегодно до 2024 года.

"Эти средства позволят создавать потоки-образцы, оптимизировать производственные и вспомогательные процессы на базе сформированной инфраструктуры на предприятиях при непосредственной поддержке сотрудников регионального центра компетенций или с привлечением консалтинговых фирм. Сотрудники таких предприятий могут обучаться новым компетенциям и навыкам управления в условиях проведения масштабных производственных преобразований, внедрения организационных и технологических инноваций, способствующих повышению производительности труда", - пояснили ТАСС в министерстве труда и занятости населения.

На сегодня участниками нацпроекта "Производительность труда" в Кузбассе стали уже 58 предприятий из сфер строительства, ЖКХ, торговли, транспорта, сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности. Ожидается, что в следующем году к ним присоединятся еще 10, а по итогу 2024 года внедрение мероприятий национального проекта охватит как минимум 86 предприятий, которые при поддержке экспертов реализуют свои пилотные проекты в сфере бережливого производства. Для представителей сферы малого предпринимательства, которые не могкт участвовать в нацпроекте из-за недостаточного размера годовой выручки, на базе областного центра "Мой бизнес" и при участии Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) будут организованы обучающие семинары и тренинги.

Рост заработных плат

По оценке Минтруда Кузбасса, оптимизация производственных процессов по принципам бережливого производства, позволяет предприятиям региона повышать эффективность работы в среднем почти на треть без дополнительных инвестиций и, как следствие, повышать уровень оплаты труда без дополнительных затрат. Например, фармацевтический завод "Органика" из Новокузнецка, где бережливые технологии позволили почти на 30% увеличить выпуск жизненно важного препарата пентоксифиллина для пациентов с нарушениями кровообращения, повысил в ноябре зарплаты сотрудникам на 6,5%. Крупнейший за Уралом химический завод "Азот" в Кемерове, после вступления в нацпроект снизил себестоимость выпускаемой продукции на 4,5%, сократив производственные затраты почти на 29 млн рублей в месяц. По данным региональных властей, сотрудники "Азота" уже получили надбавку к зарплате в среднем на 10%.

"Рост производительности труда на предприятии способствует получению большего размера прибыли, что в конечном итоге формирует источник дополнительных средств. Эти средства могут быть направлены на реализацию новых инвестиционных проектов и на увеличение заработной платы работникам", - пояснил ТАСС министр труда Кузбасса Алексей Гришин.

В целом, в уходящем году практически во всех сферах экономики Кузбасса отмечен рост заработных плат: в угольной промышленности - на 14,7%, в среднем до 68,2 тыс. рублей, в металлургии - на 12,4 %, что составляет в среднем 61,6 тыс. рублей, в химической промышленности - на 11,4 %, в машиностроении - на 16%, в агропромышленном секторе рост составил порядка 13,4%.

До конца 2021 года более 30 крупных кузбасских предприятий в сфере промышленности и торговли заявили о готовности повысить заработные платы коллективам. Такое намерение также выразили 25 угледобывающих предприятий. В следующем году индексацию проведут повторно, она должна коснуться также и занятых в сфере малого и среднего предпринимательства.