Верхняя палата парламента Японии утвердила рекордный дополнительный бюджет

ТОКИО, 20 декабря. /ТАСС/. Верхняя палата парламента Японии в понедельник утвердила дополнительный бюджет на рекордную сумму в 36 трлн иен ($314 млрд) на текущий 2021 финансовый год (завершается 31 марта 2022 года). Об этом сообщило агентство Kyodo.

Ожидается, что средства из него пойдут на финансирование пакета мер поддержки экономики и населения, пострадавшего от пандемии, включая индивидуальные выплаты семьям с детьми младше 18 лет.

15 декабря дополнительный бюджет был утвержден ключевой нижней палатой парламента.

Правительство Японии во главе с премьер-министром Фумио Кисидой в ноябре утвердило новый пакет мер поддержки экономики и населения страны в период пандемии объемом около 78,9 трлн иен ($691,5 млрд по текущему курсу). Власти выделят из бюджета 55,7 трлн иен ($488,2 млрд). Остальные средства в объеме около 23,2 трлн иен ($203,3 млрд) представляют собой частные инвестиции. Объем пакета превысил ожидания экономистов почти в два раза.