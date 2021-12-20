Активы граждан у брокеров и в доверительном управлении превысили 20 трлн рублей

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Объем активов граждан на брокерском обслуживании и в доверительном управлении достиг 20,1 трлн рублей, сообщил заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

"Если мы посмотрим объем активов на брокерском обслуживании и в доверительном управлении, то он составил уже 20,1 трлн рублей, что, на наш взгляд, должно способствовать развитию долгосрочного финансирования", - сказал Чистюхин.

При этом объем активов на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) достиг 482,2 млрд рублей.