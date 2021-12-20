Платформа "Финуслуги" представила сервис купли-продажи народных облигаций субъектов РФ

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Платформа "Финуслуги" Московской биржи представила первый в России сервис купли-продажи народных облигаций субъектов РФ. Брокерский счет для приобретения бумаг регионов с гарантированным доходом не потребуется, сообщает в понедельник пресс-служба торговой площадки.

Калининградская область стала первым эмитентом, бумаги которого смогут приобрести россияне на "Финуслугах". Ставка купона доступных облигации Калининградской области с постоянным купонным доходом составляет 9% годовых, минимальная сумма инвестирования - 1000 рублей. Все привлеченные средства пойдут на развитие и благоустройство Калининградской области. Инвесторы смогут выбрать проект, в который они желают направить свои средства и будут получать ежеквартальный отчет о реализации проекта. Информацию о проекте будет предоставлять Калининградская область.

"Облигации для населения - это еще один инструмент повышения финансовой грамотности жителей нашей страны. Доходность по ним выше, чем в среднем по депозитным вкладам. За счет привлеченных средств будут очищены водоемы, рекультивированы свалки, реализованы пять проектов по благоустройству городов области. Инвестируя деньги в облигации Калининградской области, можно не только ежеквартально получать реальный доход, но и следить за ходом работ на объектах", - сказал министр финансов Калининградской области Виктор Порембский.

Отмечается, что народные облигации регионов позволяют размещать средства без рыночного риска - цена бумаг фиксируется в проспекте эмиссии и складывается из номинала бумаги и накопленного купонного дохода (НКД). Продать бумагу можно в любой момент с сохранением НКД. Агентом по продаже и хранению народных облигаций субъектов РФ выступает Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу "Московская биржа").