Аксаков сообщил, что россияне инвестировали в крипторынок 5 трлн рублей

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Россияне инвестировали в крипторынок 5 трлн рублей. Об этом сообщил на парламентских слушаниях в Госдуме глава комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"5 трлн рублей, по некоторым данным, уже инвестировано россиянами в криптовалюту", - сказал он.

Аксаков отметил, что крипторынком интересуются, в том числе неквалифицированные инвесторы. "С криптовалютами надо поставить точку. Надо определиться с тем, как мы относимся к этому явлению и, соответственно, в законодательстве достаточно жестко прописать ответственность, если что-то мы будем запрещать, ограничивать", - добавил он.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора 17 декабря заявила, что ЦБ РФ выступает за то, чтобы российская финансовая инфраструктура не использовалась для сделок с криптовалютой.