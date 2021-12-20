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Кабмин за два года направит регионам еще около 100 млрд рублей на развитие дорог

Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, будут приведены в нормативное состояние около 3 тыс. км автомобильных дорог

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Правительство в ближайшие два года направит 84 субъектам РФ дополнительно порядка 100 млрд рублей на развитие дорожной сети. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, открывая в понедельник совещание со своими заместителями.

Он отметил, что для реализации в том числе туристических проектов нужно совершенствовать дорожную инфраструктуру по всей России. "В течение следующих двух лет правительство направит 84 российским субъектам дополнительно 100 млрд рублей на эти цели. Будут приведены в нормативное состояние около 3 тыс. км автомобильных дорог", - указал глава кабмина.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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