Кабмин за два года направит регионам еще около 100 млрд рублей на развитие дорог

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Правительство в ближайшие два года направит 84 субъектам РФ дополнительно порядка 100 млрд рублей на развитие дорожной сети. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, открывая в понедельник совещание со своими заместителями.

Он отметил, что для реализации в том числе туристических проектов нужно совершенствовать дорожную инфраструктуру по всей России. "В течение следующих двух лет правительство направит 84 российским субъектам дополнительно 100 млрд рублей на эти цели. Будут приведены в нормативное состояние около 3 тыс. км автомобильных дорог", - указал глава кабмина.