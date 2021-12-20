Завод "Урал" в 2023 году запустит импортозамещающее производство мостов для большегрузов

ЧЕЛЯБИНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Наблюдательный совет Фонда развития промышленности одобрил автомобильному заводу "Урал" (Челябинская область) заем на 2 млрд рублей по программе "Приоритетные проекты", который позволит предприятию до 2024 года создать импортозамещающее производство ведущих мостов и передних осей для большегрузной техники. Об этом в понедельник сообщил ТАСС директор Фонда развития промышленности Челябинской области Сергей Казаков.

"Сейчас мосты для тяжелых грузовиков марки "Урал" закупают в Китае, но автозавод готов выпускать эту продукцию не только для собственных нужд, но и поставлять ее другим российским производителям грузовиков. Наблюдательный совет Фонда развития промышленности одобрил заводу заем на 2 млрд рублей по программе "Приоритетные проекты", теперь с помощью займа предприятие запустит производство ведущих мостов и передних осей для грузовых автомобилей в 2023 году", - сказал собеседник агентства.

По словам Казакова, деньги направят на приобретение комплекса автоматических линий с ЧПУ для обработки барабанов, ступиц и тормозных дисков, а также на перевооружение литейного производства. Производство разместят на территории действующих корпусов завода, предварительно подготовленных и отремонтированных. К 2025 году автозавод планирует выпускать не менее 18,8 тыс. ведущих мостов и осей для своих потребностей, а также около 5 тыс. комплектующих для спецтехники. Проект предусматривает создание 13 модификаций автомобильных мостов и 20 модификаций мостов для строительно-дорожных машин.

Директор отметил, что новое производство позволит автозаводу выпускать вдвое больше автомобилей повышенной грузоподъемности, создать около 4 тыс. дополнительных рабочих мест, серьезно нарастить отчисления в бюджеты всех уровней и увеличить объемы экспортных поставок.

Автозавод "Урал" является одним из крупнейших производителей грузовых автомобилей в России.