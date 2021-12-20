СМИ: китайская актриса заплатит за уклонение от налогов $223 млн

ПЕКИН, 20 декабря. /ТАСС/. Штраф в размере 1 млрд 341 млн юаней ($223 млн) был наложен налоговым управлением провинции Чжэцзян на актрису и певицу Хуан Вэй, известную среди пользователей Интернета как Вия. Об этом сообщает в понедельник китайский телеканал CGTV.

Государственное налоговое управление КНР "решительно поддержало" обвинения знаменитости по делу об уклонении от уплаты налогов. Ей, в частности, вменяется уход от налогообложения путем предоставления фальшивых деклараций на сумму 643 млн юаней и другие правонарушения.

Налоговое ведомство также потребовало от всех налоговых служб страны "твердо и в опоре на закон строго расследовать" подобные дела, "неукоснительно поддерживать авторитет государственного налогового уложения, продвигать социальное равенство и справедливость".

Хуан Вэй снялась во множестве фильмов, но особую популярность получила благодаря драматическим ролям в сериалах "Детектив Кэ Чэнь" и "Именем народа".