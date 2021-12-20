Лавров отметил рост товарооборота между Россией и Южной Осетией

СОЧИ, 20 декабря. /ТАСС/. Товарооборот между Россией и Южной Осетией за первое полугодие нынешнего года вырос на 70%. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД Южной Осетии Дмитрием Медоевым.

"Хочу отметить, что у нас растет товарооборот. За первое полугодие почти на 70%. Есть шансы до конца года достичь показателей, которые будут существенно превышать доковидные (в 2019 году российско-югоосетинский товарооборот составил $78,793 млн - прим. ТАСС)", - сказал он.

Кроме того, Лавров указал на важность отношений двух стран по линии МИД. "Они позволяют регулярно определять те шаги, которые еще дополнительно нужно предпринять, чтобы выполнять договоренности, достигаемые на высшем уровне", - добавил он.

Глава МИД РФ также отметил, что Россия и Южная Осетия продолжат сотрудничество в борьбе с пандемией. "По вопросу борьбы с коронавирусной инфекцией мы отмечаем, что усилиями наших и ваших медиков, благодаря поставкам российской вакцины, у вас стабилизируется ситуация, пошел процесс инфицированных на спад, продолжим работу и на этом направлении", - сказал глава МИД РФ.

Лавров добавил, что после встречи с Медоевым он встретится с коллегой из Абхазии Иналом Ардзинбой. "А потом мы проведем трехстороннюю встречу, где посмотрим на процессы, которые принято называть Женевскими дискуссиями по Закавказью и по другим вопросам, касающимся наших и ваших внешних связей", - добавил глава российского дипведомства.

В свою очередь Медоев поблагодарил российскую сторону за приглашение посетить Сочи. "Действительно, мы встречались в январе этого года, это была содержательная встреча. Мы тогда подписали план взаимодействия между министерствами иностранных дел наших стран, и уже есть о чем говорить в конце года. Замечательная возможность предоставляется нам сегодня поговорить еще о будущих наших планах, нашем взаимодействии", - добавил он.