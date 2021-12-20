"Руспродсоюз" считает маловероятным рост цен на мандарины перед Новым годом

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Рост розничных цен на мандарины в преддверии Нового года маловероятен. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя правления "Руспродсоюза" Дмитрий Леонов.

"Рост цен перед Новым годом на мандарины маловероятен, так как они для многих перед новогодними праздниками являются популярным "маркерным" товаром, то есть той покупкой, на которую ориентируется покупатель при выборе магазина. Крупные розничные сети уже законтрактованы на праздничные поставки и, скорее, будут конкурировать за покупателя ценой для привлечения трафика в свои торговые точки", - сказал он.

Эксперт отметил, что торговля мандаринами в крупных федеральных сетях в преддверии праздников, скорее всего, будет осуществляться по акциям, запасаться впрок товарами с ограниченными сроками хранения не имеет смысла.

При этом, по его словам, оптовые цены на мандарины в настоящее время имеют тенденцию к росту. Причиной тому стал активный спрос и сокращение предложения из-за снижения поставок из Турции. В итоге мандарины поступают в продажу по 95-150 руб. за килограмм в зависимости от условий сделки и страны - поставщика, добавил Леонов.