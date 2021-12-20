РБК: банк "Яндекса" планирует выдавать кредиты водителям и курьерам

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. "Яндекс Банк" может запустить финансовые сервисы для самозанятых в 2022 году. Об этом заявил управляющий директор группы компаний "Яндекс" Тигран Худавердян в интервью РБК, опубликованном в понедельник.

По его словам, "Яндекс" не собираемся быть "суперинноваторами" в банковском бизнесе. "Наша основная задача - это предоставить финансовый сервис, который скругляет углы и делает более доступными в использовании транзакционные сервисы "Яндекса" для наших партнеров и ядерной аудитории", - рассказал Худавердян. Он добавил, что компания планирует "сделать более удобными процессы оплаты и предоставить сервисы той когорте населения, которая сейчас в некотором смысле ограничена в получении финансовых услуг". Среди таких категорий населения глава компании назвал водителей такси и курьеров, которые не имеют возможности получать финансовые услуги у банков. В результате этого они вынуждены пользоваться микрофинансовыми организациями. Как объясняет Худавердян, причина отказа - отсутствие или минимальный объем информации о потенциальных заемщиках даже в БКИ.

По словам Худавердяна, у "Яндекса" благодаря разным сервисам есть много различных данных, которые могут использоваться для оценки: "Например, мы знаем, что человек работает водителем такси - уже три года или полгода - совершает 15 поездок в день. Или это пользователь, который имеет хорошую историю в использовании разных транзакционных сервисов: вовремя оплачивает покупки в рассрочку и так далее. И мы можем принять решение, что можем выдать кредит под процентную ставку, которая доступна вам, получающей зарплату в РБК и предоставляющей справки в банк. Это выравнивает условия для всех этих людей".

Отвечая на вопрос, когда "Яндекс" планирует выдать свой первый кредит, управляющий директор компании отметил, что речь идет о 2022 году.

22 сентября стало известно о планах "Яндекса" купить TCS Group за $5,48 млрд. 16 октября стороны заявили о прекращении переговоров. 29 декабря в интервью телеканалу "Дождь" основатель TCS Олег Тиньков заявил, что сделка по продаже TCS сорвалась из-за того, что "Яндекс" предложила на $200 млн меньше, чем он рассчитывал. 16 июля 2021 года "Яндекс" закрыл сделку по покупке банка "Акрополь", получив 100% его акций. Сделка была закрыта после одобрения ЦБ РФ. "Яндекс" заплатил за покупку около 1,1 млрд рублей. 28 сентября пресс-служба банка сообщила, что "Яндекс" изменил название банка "Акрополь" в "Яндекс Банк".

О режиме самозанятых

Режим самозанятых появился в РФ как пилотный проект, с 1 января 2019 года он заработал в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С 2020 года этот режим доступен в 23 российских регионах. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% при работе с компаниями. По последним данным, в режиме самозанятых в России трудятся около 3,5 млн человек.