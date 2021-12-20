Путин проведет встречу с главой Промсвязьбанка

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с главой Промсвязьбанка Петром Фрадковым. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня ряд рабочих встреч запланирован у президента в Кремле. Мы опубличим его встречу с главой Промсвязьбанка", - сказал представитель Кремля. Другие встречи будут носить закрытый характер, добавил он.

Кроме того, в начале второй половины дня Кремль планирует дать сообщение по международному телефонному разговору Путина, сказал Песков.