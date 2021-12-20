Repsol продаст последние активы в России за €30 млн при инвестициях в €300 млн

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Испанская нефтяная компания Repsol покидает Россию, стоимость сделки по продаже последних в РФ активов в пользу "Газпром нефти" составит €30 млн, что в 10 раз меньше инвестированного в проекты. Об этом сообщили ТАСС два источника, знакомых с ходом переговоров.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщил, что Repsol продаст свои активы "Евротэк-Югра" и "АСБ Гео" в ХМАО российскому партнеру - "Газпром нефти". Сумма сделки не уточнялась. Однако, по данным ТАСС, обе компании будут проданы за €30 млн, тогда как в их развитие было вложено около €300 млн. При этом, уточнил собеседник агентства, заинтересованность в покупке активов высказывали "Зарубежнефть" и "Лукойл", но "Газпром нефть", которой принадлежит по 50,01% в "Евротэк-Югра" и "АСБ-Гео", воспользовалась преимущественным правом выкупа.

"У Repsol Upstream после продажи активов "Газпром нефти" в России бизнеса больше не остается. Компания не будет сохранять представительство в России, офис будет закрыт", - сказал ТАСС другой собеседник. По его словам, компании уже обратились в ФАС России за согласованием сделки, точных сроков ее финализации нет, они зависят от регулятора.