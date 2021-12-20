На развитие сельских территорий в КБР в 2021 году направят более 150 млн рублей

НАЛЬЧИК, 20 декабря. /ТАСС/. Более 151 млн рублей направят на развитие сельских территорий в Кабардино-Балкарии до конца года. В рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" будет введено в эксплуатацию несколько социальных объектов, сообщили журналистам в пресс-службе регионального Минсельхоза.

"Близится к завершению строительство двух новых водозаборных скважин в станице Солдатская и сельском поселении Пролетарское, заканчивается капитальный ремонт учебно-воспитательного корпуса средней школы и здания районного дома культуры в селении Кашхатау. На финансирование всех мероприятий, проводимых в рамках госпрограммы, в текущем году предусмотрено 151,4 млн рублей, из которых средства федерального бюджета - 149,9 млн рублей, республиканского - 1,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как пояснил министр сельского хозяйства КБР Хасан Сижажев, помимо этого уже завершен капитальный ремонт здания средней школы имени С. П. Восканова в селе Пролетарское Прохладненского района.

"Дети начали новый учебный год в отремонтированном здании, в этом же сельском поселении проведена реконструкция уличного освещения. Также за счет бюджетных средств в рамках программы приобретено два автобуса для нужд дома культуры в поселке Кашхатау. Еще один объект - строительство дошкольного образовательного учреждения на 140 мест в станице Солдатская - является переходящим на следующий год (строительство начато в 2021 года, сдача объекта в эксплуатацию - конец 2022 года)", - подчеркнул министр.

Госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий", координатором которой является Министерство сельского хозяйства республики, несет высокую социальную нагрузку, предотвращает отток квалифицированных кадров из сельской местности и улучшает качество жизни сельского населения, отметил Сижажев.