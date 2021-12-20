Курганские предприниматели запустили порядка 2 тыс. новых рабочих мест за год

ТАСС, 20 декабря. Представители малого и среднего предпринимательства (МСП) запустили более 2 тыс. новых рабочих мест за год в Курганской области. Об этом сообщил в интервью ТАСС губернатор региона Вадим Шумков.

Курганская область входит в десятку регионов России с наименьшей бюджетной обеспеченностью. При этом область первой из них разработала и утвердила с правительством РФ индивидуальную программу социально-экономического развития (ИПСЭР), включающую, в том числе, меры по развитию экономики и созданию новых рабочих мест.

"Малый и средний бизнес Курганской области за последний год с небольшим создал более 2 тыс. рабочих мест", - сказал Шумков.

Он отметил, что этому способствовал ряд мер поддержки, реализуемый в регионе. Так, в этом году прямое возмещение средств с покупки нового оборудования получили 200 компаний Курганской области. "Порядка 600 млн рублей мы тратим по двум программам - программе промышленности и поддержки малого и среднего предпринимательства [из средств, предусмотренных ИПСЭР, а также софинансирования из областного бюджета]", - пояснил Шумков.

Кроме того, в регионе создается сеть индустриальных парков - в этом году на эти цели до конца года будет направлено более 500 млн рублей, сказал собеседник агентства.

В результате этих и других мер собственные доходы областного бюджета выросли в этом году на 21% - до 24,6 млрд рублей к середине декабря.