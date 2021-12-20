ЦБ выступил за запрет дифференциации ставок по вкладам

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Банк России намерен добиться запрета на дифференциацию ставок по вкладам в кредитных организациях, которые возникают в зависимости от способа пополнения вклада, а также при приобретении гражданами дополнительных финансовых услуг, заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин на парламентских чтениях в Госдуме.

"Мы рассчитываем добиться отмены дискриминации, возникающей в отношении процентных ставок по вкладам, в связи с внесением разных сумм вклада, внесением во вклад "новых" или "старых" денег, а также в связи с приобретением вкладчиками дополнительных финансовых продуктов и услуг", - сказал он.

"Эти специальные меры не являются закрытым перечнем, я думаю, что мы вместе с рынком и депутатами будем продумывать дополнительные меры", - добавил Чистюхин.

Ранее в Банке России уже выступали против ситуации, когда для получения более высокой ставки по имеющемуся вкладу, граждане должны пополнять его "новыми" деньгами.

Зампред ЦБ также отметил, что регулятор рассматривает вариант специального банковского вклада с гарантированным начислением процентов в привязке к ключевой ставке ЦБ или инфляции на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей.