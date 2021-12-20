Участие в РИФ-2022 уже подтвердили 60 регионов

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Шестьдесят регионов подтвердили свое участие в Российском инвестиционном форуме-2022 (РИФ), который состоится 17-19 февраля следующего года в Сочи. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"На данный момент свое участие уже подтвердили 60 регионов. Мы планируем, что будет 100-процентное участие", - сказал Чернышенко, уточнив, что на выставке и во время пленарных сессий субъекты РФ представят лучшие проекты и практики для масштабирования на федеральном уровне, в том числе отобранные вице-премьерами в рамках нового института кураторства.

"Эти проекты направлены на повышение инвестиционной привлекательности, создание новых рабочих мест, рост доходов населения, рост выпуска товаров и услуг базовых отраслей, и, как следствие, на социально-экономическое развитие округа в целом", - добавил вице-премьер. Он отметил, что мероприятия пройдут как в офлайн-, так и в онлайн-формате.

По словам Чернышенко, сформировано более 40 сессий по пяти национальным целям, а к работе приглашены несколько тысяч участников, более 500 спикеров и модераторов, свыше 1000 представителей СМИ. В повестку форума от региональных и федеральных органов власти поступило более 200 предложений, их сбор продолжается. Вице-премьер добавил, что запускается обновленный логотип форума - "Сириус 22", так как местом проведения является федеральная территории "Сириус", образованная по решению президента.

Он отметил несколько ключевых мероприятий в программе форума, среди них пленарные заседания по достижению национальных целей прорывного социально-экономического развития и по привлечению инвесторов к проектам в регионах; отбор участников второй волны проекта по созданию кампусов мирового уровня, а также встречи со школьниками, студентами и молодыми учеными, которым предстоит подхватить эстафету и реализовывать инновационные и инвестиционные проекты в будущем.

"Готовы к любому развитию эпидситуации. Отработаем все детали пребывания гостей на площадке совместно с Роспотребнадзором", - заключил Чернышенко.