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Первый энергоблок Курской АЭС остановили для работы в режиме без генерации

Энергоблок отключен от Единой энергосистемы России без замечаний

КУРСК, 20 декабря. /ТАСС/. Первый энергоблок Курской атомной электростанции остановили для работы в режиме без генерации. Реактор заглушили в соответствии с технологическим регламентом, энергоблок отключен от Единой энергосистемы России без замечаний, сообщается в понедельник на сайте концерна "Росэнергоатом".

"Для работы в режиме без генерации остановлен первый энергоблок РБМК-1000 Курской АЭС. Соответствующая лицензия выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору России. Реактор заглушен в соответствии с технологическим регламентом, энергоблок отключен от Единой энергосистемы России без замечаний", - говорится в сообщении.

Как отметил исполняющий обязанности директора Курской АЭС Александр Увакин, с момента ввода в эксплуатацию в декабре 1976 года первый энергоблок атомной электростанции выработал свыше 251 млрд кВтч электроэнергии. Курская АЭС в 2021 году первая среди российских атомных электростанций выполнила годовое государственное задание по выработке. В целом за 45 лет Курская АЭС выработала 987 млрд кВтч.

Курская АЭС в составе концерна "Росэнергоатом" входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом". Взамен выбывающих из эксплуатации энергоблоков действующей Курской АЭС строится Курская АЭС-2, которая станет станцией замещения. Ввод в эксплуатацию двух первых энергоблоков Курской АЭС-2 планируется синхронизировать с выводом из эксплуатации первого и второго энергоблоков действующей станции.

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