Путин поручил внедрить с 1 января 2023 года системы прослеживаемости качества вина

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить внедрение с 1 января 2023 года системы прослеживаемости качества сырья и товаров в сфере виноградарства и виноделия. Такой пункт содержится в перечне поручений главы государства, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

"Правительству РФ утвердить и принять меры по реализации долгосрочной программы развития данной отрасли, предусмотрев в том числе, <…> начиная с 1 января 2023 года, внедрение системы прослеживаемости качества сырья и товаров в рассматриваемой сфере на базе существующих государственных информационных систем", - говорится в поручении.

Пакет мер принимается "в целях обеспечения населения качественной продукцией виноградарства и виноделия отечественного производства", указано в документе.

Также кабмину поручено определить баланс потребления продукции виноградарства и виноделия, включая прогнозный, в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом собственного производства, межрегиональных поставок и импорта.

Финансы, техника и кадры

Кабмин также должен определить целевые показатели увеличения выпуска конкурентоспособной продукции виноградарства и виноделия во взаимоувязке с производством столовых и технических сортов винограда. Предстоит утвердить подпрограмму, направленную на организацию производства востребованной специализированной техники и оборудования, а также его локализацию на территории РФ.

Помимо этого, правительству поручено разработать для субъектов малого и среднего предпринимательства депозитарий типовых бизнес-проектов по созданию винодельческих хозяйств, а также обеспечить их виноградопригодными землями, сортовым составом посадочного материала, оборудованием и техникой.

Вместе с Банком России кабмин должен обеспечить доступность страхования рисков утраты урожая винограда либо порчи конечной продукции его переработки, а также поэтапное внедрение механизма преимущественного предоставления мер господдержки товаропроизводителям, использующим этот финансовый инструмент. Доклад глава государства ждет до 1 апреля 2022 года, далее - раз в полугодие.

Правительство должно будет создать научно-образовательный центр в области виноградарства и виноделия для разработки, актуализации и реализации профессиональных образовательных программ, проведения передовых научных исследований и коммерциализации их результатов.

Вместе с работодателями из этой сферы, представителями профессиональных союзов и ассоциаций, общественных объединений и иных организаций кабмину необходимо к 15 января 2023 года подготовить прогноз потребности в профессиональных кадрах, а также актуализировать профстандарты и квалификационные требования к профессиям в винодельческой сфере.