"Совкомфлот" проведет buyback на 550 млн рублей

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. "Совкомфлот" выкупит акции на сумму до 550 млн рублей для программы долгосрочной мотивации работников. Buyback начнется с 20 декабря, говорится в сообщении компании.

"ООО "СКФ Арктика", дочернее предприятие ПАО "Совкомфлот", планирует выкупить акции на открытом рынке для целей программы долгосрочной мотивации работников группы компаний "Совкомфлот", - отмечается в сообщении.

"Совкомфлот" - одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, а также обслуживанию морской добычи углеводородов. Собственный и зафрахтованный флот, включая суда совместных предприятий, насчитывает 145 судов общим дедвейтом свыше 12,6 млн тонн. Свыше 80 судов обладают ледовым классом.

"Совкомфлот" участвует в обслуживании крупных нефтегазовых проектов в России и мире: "Сахалин-1", "Сахалин-2", "Варандей", "Приразломное", "Новый порт", "Ямал СПГ", "Арктик СПГ - 2", Tangguh (Индонезия).