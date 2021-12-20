Рост акций "Совкомфлота" превысил 7% на новостях о buyback

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Стоимость акций "Совкомфлота" в ходе торгов на Московской бирже растет на 7,3% - до 77,9 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 13:31 мск.

Акции компании дорожают на фоне сообщений о том, что с 20 декабря "Софкомфлот" начнет выкупать свои акции на сумму до 550 млн рублей для программы долгосрочной мотивации работников.

К 13:52 мск акции "Совкомфлота" замедлили рост и торговались на уровне 77,36 рубля за бумагу (+6,56%).

"Совкомфлот" - одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, а также обслуживанию морской добычи углеводородов. Собственный и зафрахтованный флот, включая суда совместных предприятий, насчитывает 145 судов общим дедвейтом свыше 12,6 млн т. Свыше 80 судов обладают ледовым классом.

"Совкомфлот" участвует в обслуживании крупных нефтегазовых проектов в России и мире: "Сахалин-1", "Сахалин-2", "Варандей", "Приразломное", "Новый порт", "Ямал СПГ", "Арктик СПГ 2", Tangguh (Индонезия).