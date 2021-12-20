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Сеть "ВкусВилл" начала работать в Свердловской области

Площадь магазина превысила 200 кв. м

ТАСС, 20 декабря. Сеть "ВкусВилл" заработала в Свердловской области, открыв магазин в Екатеринбурге, говорится в сообщении компании.

"ВкусВилл" наконец-то добрался до Екатеринбурга. Первый магазин продуктов для здорового питания "ВкусВилл" распахнул свои двери по адресу улица Челюскинцев, дом 25. И он стал самым восточным "ВкусВиллом", - говорится в сообщении.

Площадь магазина превысила 200 кв. м, в нем представлен весь основной ассортимент сети.

"ВкусВилл" - сеть магазинов продуктов питания. Основана в Москве в 2012 году предпринимателем Андреем Кривенко. Ранее сеть работала под брендом "Избенка". По состоянию на декабрь 2021 года в сети работают более 1,3 тыс. магазинов в 55 городах России, три магазина VkusVill и один магазин Vkus в Нидерландах.

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